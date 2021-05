Lite al flash mob per la pace, intervento dei carabinieri a Portici

Portici – Il fine condiviso era la pace per la crisi israelo-palestinese. «Cessare il fuoco, due popoli e due stati», così si intitolava infatti il flash mob organizzato da alcuni attivisti porticesi esponenti di gruppi diversi. Ma evidentemente nell’invocazione pubblica di pace c’è stato qualche intoppo.

APPROFONDIMENTI IL CASO «Non rubò pietre antiche», a Pompei vigile assolto...

L’iniziativa che si è svolta dinanzi il Santuario di piazza San Ciro ha richiesto l’intervento dei carabinieri per un litigio verbale scoppiato proprio in pubblico. I militari sarebbero stati allertati dalle persone presenti che hanno notato l’anomalo alzarsi dei toni, fino al vero e proprio diverbio fra due attivisti, dei Verdi e del Movimento Cinque Stelle. Ignoti i motivi, fatto sta che la curiosità alla vista dei carabinieri che intervenivano al Flash mob ha attirato l’attenzione di un bel po’ di passanti. E non solo, l’insolito epilogo della manifestazione è stato addirittura immortalato in qualche video, girato proprio nel momento clou.

Nessun provvedimento di rilievo è scaturito dalla presenza dei militari, anche perché si è trattato per fortuna di una lite che si è fermate alla parola.