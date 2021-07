Lite in famiglia a Brusciano, 30enne minaccia madre e fratello con un coltellaccio

I carabinieri della sezione radiomobile di castello di cisterna hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un trentenne di Brusciano già noto alle forze dell'ordine.

I militari hanno ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa 112: era in corso una violenta lite in un'abitazione del centro di Brusciano. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno scoperto che il trentenne aveva poco prima utilizzato un grosso coltello da cucina per minacciare la madre e il fratello, pretendendo denaro per l'acquisto di droga. Secondo quanto accertato dai militari eventi di questo tipo non erano una novità ma mai erano stati denunciati ne oggetto di referti medici.