Lite in piazza Garibaldi a Napoli, accoltellato un peruviano

Una lite. La vittima è un cittadino peruviano di 47 anni, che è stato ferito alla testa la scorsa notte in piazza Garibaldi, a Napoli. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito con un coltello. Il 47enne si è presentato all'ospedale «Vecchio Pellegrini», dove è stato medicato. Guarirà in dieci giorni. I motivi dell'aggressione, forse da parte di alcuni extracomunitari, sono ancora in corso di accertamento: indagano carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Dimesso dall'ospedale, l'uomo è stato denunciato dai carabinieri per «trattenimento irregolare sul territorio italiano».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Casa Mehari, s'inaugura la villa confiscata ai clan a Quarto LA STRATEGIA Difesa comune europea, primi 500 milioni per gli acquisti: sistemi... L'INTERVISTA Stefania Craxi: «La lezione di mio padre Bettino: Italia...