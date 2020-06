Lite in strada, 24enne colpisce una donna con uno schiaffo al volto: arrestato

Ha aggredito una donna durante una lite colpendola al volto e facendola cadere a terra in via Benedetto Croce, nel centro antico di Napoli. Un giovane di 24 anni, Samir Bouhedda, con cittadinanza italiana, già denunciato in passato, è stato bloccato ieri pomeriggio da una pattuglia dell'Esercito. All'origine dell'aggressione ci sono motivi non ancora accertati. In via Benedetto Croce è sopraggiunta la polizia, che ha fatto intervenire un'ambulanza del 118 per soccorrere la donna. Il 24 enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate.

