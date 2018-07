Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, non è in pericolo di vita. Discordanti le versioni rese alla polizia dall'uomo e da sua moglie. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di una lite all'interno della comunità rom degenerata in aggressione. Sul luogo del fatto, avvenuto intorno alle 16, ci sono le volanti della polizia.

Sabato 28 Luglio 2018, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA