Lite nella cooperativa sociale, denunciata donna con il coltello

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Secondigliano sono intervenuti in via Comunale Luce per una lite all’interno di una cooperativa sociale di sostegno alle famiglie.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato una donna che l’aveva minacciata con un coltello e che, raggiunta e bloccata dagli operatori, è stata trovata in possesso di un coltellino della lunghezza di circa 10 cm.

Una 41enne napoletana è stata denunciata per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e minacce aggravate.