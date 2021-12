Lite per l'eredità, cugino bastonato: 32enne arrestato nel Napoletano

Ad Arzano i carabinieri hanno arrestato un 32enne per lesioni personali gravi aggravate. Ieri sera i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Marzabotto per una lite condominiale. Nella tromba delle scale del palazzo, hanno fermato il giovane che aveva tra le mani una mazza e visto un altro uomo a terra, ferito alla testa. La vittima, 41enne incensurato vicino di casa e cugino dell’altro, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Dalle indagini è emerso che la lite sarebbe nata per dissidi legati a un’eredità. L’arrestato è in attesa di giudizio; mentre l’arma è stata sequestrata.