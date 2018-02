Lunedì 26 Febbraio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 12:34

Una lite tra due sorelle è finita nel sangue e col trasferimento in ospedale di una di loro, ferita al volto. Le donne si trovavano nell'abitazione di famiglia, sulle Rampe Sant' Antonio a Posilipo, quando è scoppiato il litigio ed una delle due ha impugnato un colello da cucina colpendo alla fronte l' altra.L' accoltellatrice è comunque in cura presso un centro di igiene mentale e non si tratta del primo episodio di aggressività della paziente che questa mattina, dopo aver ferito la sorella, è stata assistita dal personale sanitario Asl. La vittima è stata soccorsa dall' ambulanza del 118 ed assistita all' ospedale Fatebenefratelli per il taglio riportato sulla fronte. Sul posto sononintervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile.