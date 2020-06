Una lite è finita nel sangue nei pressi della stazione di Mergellina, coinvolgendo due uomini, entrambi feriti. Il motivo per cui sono esplose le tensioni tra un extracomunitario e un giovane napoletano, non sono chiare e sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, insieme al personale del 118 che ha soccorso i feriti.



L'extracomunitario, di cui non sono ancora note le generalità, ha riportato un trauma cranico di lieve entità mentre l'altro ferito, L.P., è stato soccorso come codice rosso dal 118 e le sue condizioni sono apparse critiche fin dal primo momento per le abbondanti perdite di sangue provocate da una lacerazione al collo. L'uomo, molto probabilmente colpito con un coccio di bottiglia, è ricoverato all'ospedale San Paolo. Ultimo aggiornamento: 22:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA