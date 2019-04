Lite in strada per una ragazza: esplosi colpi di pistola nel Napoletano

Venerdì 26 Aprile 2019, 12:31

Violenta lite in strada nella notte nel comune di Calvizzano. Protagonisti della colluttazione due incensurati, rispettivamente di 36 e 27 anni. La ragazza, dopo aver avuto una storia con il 36enne, residente a Marianella, ieri sera è stata da lui sorpresa in una discoteca con il 27enne originario di Giugliano. Nei pressi dell'abitazione di lei i due hanno avuto un diverbio nel corso del quale il 27enne ha estratto dall'abitacolo della sua auto una pistola, poi verificata essere a salve e priva di tappo rosso, esplodendo tre o quattro colpi in aria e colpendo poi il 36enne alla testa con il calcio della stessa.Immediato l'intervento della pattuglia stazione di Calvizzano. I militari hanno rinvenuto tre bossoli e un proiettile a salve e parti della pistola danneggiata, nonché identificato l'aggressore che si era presentato spontaneamente sul luogo dei fatti riferendo la sua versione e consegnando la pistola scenica. L'uomo è stato denunciato. Il 36 enne, invece, accompagnato in ospedale se l'è cavata con una prognosi di 25 giorni.