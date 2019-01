Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione generale, sezione volanti, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di revoca di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, nei confronti di Salvatore Pelliccia, 51enne, napoletano, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, nell’ottobre del 2018.



I poliziotti sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, per una lite presso l’ospedale Cardarelli, scaturita per futili motivi tra parenti e dove il Pelliccia, uno degli autori, è stato identificato in quanto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.



Il 51enne è stato accompagnato presso gli uffici di polizia e mentre si procedeva a deferirlo in stato di libertà per possesso di arma da taglio e gravi minacce nei confronti di un parente, è emerso nei suoi confronti un provvedimento di revoca di sospensione. Il 51enne è stato arrestato ed accompagnato presso il Carcere di Poggioreale.

Giovedì 24 Gennaio 2019, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA