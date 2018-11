Sabato 17 Novembre 2018, 14:07

Due ragazzi, lui di 19 anni e lei di 17 anni, sono stati accoltellati la scorsa notte a Napoli durante una lite scoppiata per motivi di viabilità. I due giovani si sono recati all'ospedale San Giovanni Bosco dove sono stati curati e dimessi. Agli agenti della polizia di Stato intervenuti hanno raccontato che si trovavano in auto in via Filippo Maria Briganti quando sono stati avvicinati da quattro ragazzi, che si trovavano in un'altra auto, e che probabilmente per problemi di viabilità li hanno aggrediti. Durante la colluttazione è stato ferito con una piccola lama prima il ragazzo, poi la ragazza. Indaga la polizia di Stato.