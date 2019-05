Risse e aggressioni, a Napoli è allarme baby gang: altri due feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 11 Maggio 2019, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 08:27

Risse, aggressioni: dopo l'accoltellamento ai baretti di Chiaia dieci giorni fa del 18enne attore Artem Tkachuk, ecco altri due episodi entrambi avvenuti la notte di giovedì. Il primo è accaduto in piazza Dante verso le 22.30 con un 21enne aggredito senza motivo da una baby gang, condotto in ospedale per un trauma cranico, oltre a ferite, ematomi e contusioni in varie parti del corpo, tra cui un ematoma al collo per la stretta violenta del branco che potrebbe avergli portato una lesione spinale. Il secondo invece è accaduto in via Aniello Falcone poco dopo la mezzanotte dove nei pressi dell'area dei baretti si è scatenata una rissa, terminata con una bottigliata in testa per uno dei ragazzi coinvolti. Anche per lui è stato richiesto l'intervento dei sanitari ed è stato portato al Cto dove hanno riscontrato un trauma contusivo e un grosso taglio al cuoio capelluto.