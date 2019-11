Litiga con la fidanzata e tenta di strozzarla con una corda: choc nel Napoletano

Litiga con la fidanzata in auto e poi tenta di strozzarla con una corda. E' accaduto nella notte nel comune di Marano, tra via Casalanno e via Marano-Quarto. Due persone, un uomo e una donna, sono giunti nella zona a bordo di una Citroen di colore blu. Dall'auto è uscita una giovane donna, visibilmente provata e con una corda al collo. L'uomo che l'accompagnava l'ha rincorsa e, dopo averla raggiunta, l'ha riportata in auto colpendola con pugni e calci. Passanti e residenti hanno allertato i carabinieri e, nel contempo, hanno cercato di bloccare l'uomo. L'aggressore è riuscito a mettersi in auto e darsi alla fuga portando con sé la compagna. I carabinieri della locale compagnia sono giunti sul posto poco dopo. Ora sono sulle tracce della coppia. © RIPRODUZIONE RISERVATA