Litiga con la direttrice dell'ufficio postale di Bagnoli: arrestato 45enne

Litiga con la direttrice di un ufficio postale a Bagnoli, alla periferia di Napoli, stando alla ricostruzione dei militari intervenuti, perché chiede denaro agli altri utenti presenti in sala di attesa e lei lo invita ad andare via. Ma lui, un 45enne già noto alle forze dell'ordine, la insulta, la minaccia e si scaglia contro il distributore dei ticket che serve a regolare la fila allo sportello. Così finisce in arresto, sotto accusa per resistenza e interruzione di pubblico. Bloccato dai carabinieri.