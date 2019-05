I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia un 61enne. Su richiesta di aiuto al 112, i militari dell’arma sono intervenuti al pronto soccorso del san paolo di Napoli accertando che una 60enne era stata picchiata dal marito nella loro casa al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Alla donna i sanitari hanno riscontrato “politrauma, trauma cranico, contusioni per il corpo ed escoriazioni all’avambraccio sx” guaribili in 20 giorni.

Venerdì 3 Maggio 2019, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA