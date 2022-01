Litiga con l'ex moglie e tenta di impiccarsi: salvato dalla figlia

Litiga con la moglie e tenta di impiccarsi. E' accaduto nella tarda serata a Marano, nella zona di via Castelbevedere, nella popolosa frazione periferica della città. Un anziano, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, ha tentato di suicidarsi dopo aver litigato con l'ex moglie.

Oltre ai militari dell'Arma, sul posto sono sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. La situazione è tornata alla normalità dopo l'intervento della figlia dell'ormai ex coppia. L'anziano, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Non è in pericolo di vita.