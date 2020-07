Litiga con il proprietario e scaraventa il motorino sugli scogli nel Napoletano

LEGGI ANCHE

TORRE DEL GRECO. Prima inveisce contro il proprietario; poi, mostrando una forza quasi fuori dal comune, prende il grosso motorino parcheggiato a pochi passi dalla spiaggia e lo porta oltre le barriere divisorie scaraventandolo sugli scogli posti a ridosso dell'area dove in quel momento si trovavano diversi bagnanti., nella zona conosciuta anche come spiaggia Mancinelli, e il video che mostra la «performance», immortalata da qualche presente col suo telefonino, sta facendo ora il giro dei social.e con una denuncia alle forze dell’ordine per provare a risalire all’identità dell’autore del folle gesto, che nelle movenze ricorda un episodio accaduto allo stadio San Siro di Milano alcuni anni fa.