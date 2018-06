CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 7 Giugno 2018, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque omicidi in pochi mesi, almeno stando al conto di quelli che sono stati scoperti e ricostruiti dalla Dda di Napoli. Uno specialista del delitto di sangue, un cecchino che spara a sangue freddo, avvicinando il più possibile la pistola alla tempia della vittima. Come nel caso di Giuseppe Calise, uno che fu ucciso perché aveva ospitato - sciaguratamente per lui - un amico di infanzia, che nel frattempo si «stava atteggiando a boss nella zona del rione Don Guanella». Riecco Luigi Cutarelli, da ieri alle prese con un nuovo ordine di arresto sempre e soltanto come presunto killer scelto di Carlo Lo Russo. Questa volta è accusato dell'omicidio Calise, un rapinatore di auto che venne colpito a morte il 4 febbraio del 2016, perché in quel periodo aveva ospitato per qualche ora in casa un vecchio amico di infanzia, tale Walter Mallo, a sua volta emergente della camorra di Miano, rivale acerrimo dei Lo Russo.Un delitto ricostruito grazie alle accuse del mandante, l'ex boss della camorra di Secondigliano Carlo Lo Russo, che ha chiamato in causa gli ex fedelissimi: a partire da Cutarelli, il presunto esecutore materiale; da Mariano Torre, altro killer pentito che avrebbe fatto «la filata» (avvisando i complici sulla presenza di Calise), fino ad arrivare ad Antonio Buono, altro esecutore materiale assieme a Cutarelli e Vincenzo Carrino.