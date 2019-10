Lo scandalo dei veleni che nessuno combatte più

Giovedì 17 Ottobre 2019, 07:48

A volte i disastri di una città arrivano al galoppo di progetti falliti, idee rimaste in cantiere, schemi abbozzati solo sulla carta e lasciati in un cassetto. Sono in fondo disastri gloriosi, perché almeno qualcuno ci aveva provato a salvarsi. Altre volte, giungono nel silenzio più totale. Nell’indifferenza di chi quelle idee dovrebbe almeno provare ad articolarle, e invece si gira dall’altra parte. Sono queste le calamità più letali, che si manifestano quando una intera comunità è al cospetto di immagini spettrali, e invece di urlare a gran voce: «Basta!», si lascia assalire da una grande stanchezza. Le palpebre si chiudono, quanto basta perché gli occhi non si riaprano più.Come leggere, altrimenti, la spossatezza intellettuale che Napoli sembra mostrare verso la questione gigantesca del suo inquinamento e del suo traffico urbano? Perché un dato è certo. È oggettivo. Napoli annega nel suo traffico. E il suo traffico genera inquinamento. L’inquinamento uccide. I cittadini muoiono di inquinamento, e quando non muoiono stanno male. Assieme ai loro figli, i loro animali, le loro piante e i fiori. Napoli è una città profondamente inquinata che non accetta di discutere seriamente del suo inquinamento. I dati? Giusto, i dati. Eccoli: nel rapporto MobilitAria 2019, uno studio firmato dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativo alla qualità dell’aria nelle 14 città metropolitane d’Italia, Napoli risulta la quarta città italiana col maggior numero di sforamenti del livello delle polveri sottili PM10, tra le più letali per la salute. Quarta città italiana, prima città del centro e del sud.Nel Rapporto “Mal’aria” 2019 di Legambiente – relativo al 2018 – si può leggere che, per quel che riguarda sia le polveri sottili che l’ozono, a «Napoli il limite è stato superato per entrambi i parametri, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di aver dovuto respirare aria inquinata per circa 4 mesi nell’anno», scrivono gli estensori del rapporto in una nota sintetica da brividi. Ed è solo di ieri la notizia che, nella zona del Museo Nazionale, alla confluenza tra via Salvator Rosa, via Foria e via santa Teresa degli Scalzi le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria dell’Arpac hanno registrato, in un arco di 12 mesi, una presenza di biossido di azoto del valore di 96,2 microgrammi per metro cubo. Cioè più del doppio del limite previsto per legge, che è di 40 microgrammi per metro cubo di aria.Questi sono i numeri. Questa è la realtà della catastrofe quotidiana di migliaia di persone sospese sulla tragedia di malanni e problemi respiratori che sfociano spesso in vere e proprie malattie, croniche o mortali. Questa è l’immagine che si srotola ogni giorno in decine di punti della città, dalla stazione centrale al corso Umberto, da via Salvator Rosa al corso Vittorio Emanuele, dalla tangenziale a via Foria. Questo è il quadro di una quotidiana distesa sconfinata di lamiere bollenti, di scooter surriscaldati, di gas di scarico venefici. Di un manipolo di vigili urbani impotenti che prova a svuotare il mare con un cucchiaino. Di bambini che raggiungono le scuole galleggiando letteralmente dentro nuvole di vapori letali. Di adulti che vivono nel primo Paese dell’Unione Europea per morti premature da biossido di azoto.È il momento di tirare fuori idee e progetti. Lanciare visioni di lungo corso. Avanzare soluzioni stabili, durature, ragionate. Le ordinanze comunali con i divieti di circolazione sul territorio cittadino che durano circa 5 ore totali ogni tre giorni sono poco più che pannicelli caldi sulla fronte del moribondo. Bisogna avere il coraggio e la forza di attuare, qui e ora, provvedimenti radicali che limitino la natura letale della realtà urbana di Napoli, opponendosi alla mortale follia automobilistica che si concretizza nella invasione capillare dei mezzi privati di spostamento. Promuovere e potenziare sopra ogni altra cosa il trasporto pubblico locale. Rendere efficiente la mobilità regolando parcheggi di interscambio. Pretendere dai nostri amministratori un cambio radicale di mentalità, che faccia sì che la città sia per i corpi delle persone e non per i carapaci delle automobili. È un progetto lungo? Certo. Complicato? Senz’altro. Faticoso? Assolutamente sì. Ma è anche il primo passo fondamentale di una riforma radicale alla quale non abbiamo più tempo per dire di no.