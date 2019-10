CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 08:37

Se il parcheggio abusivo costa più caro di quello autorizzato, ma il prezzo «popolare» di 50 centesimi non basta a evitare la sosta selvaggia. Succede all'Ospedale del Mare, dove gli 800 posti dell'area per le auto degli utenti sono deserti e disertati, mentre «i marciapiedi al lato della strada e l'ingresso del Pronto Soccorso, gestiti da un abusivo che prende 2 euro per ogni cliente, sono affollatissimi», spiega il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. Sono i paradossi della sosta illegale, che continua a spadroneggiare per le strade di Napoli. Gli abusivi regnano anche dove esistono parcheggi autorizzati. L'ultimo episodio in ordine di tempo, in proposito, è il «ti sparo in testa» rivolto lo scorso weekend da un parcheggiatore a Marcello Cadavero, assessore alla Manutenzione Urbana della II Municipalità dopo la pedonalizzazione di via Lanzieri, in centro storico.