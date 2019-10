Sabato 12 Ottobre 2019, 15:01

Emergenza ambientale in via Cupa del cane, a ridosso tra i comuni di Marano e Napoli. L'antica arteria, che da Marano conduce alla zone delle cave di Chiaiano e all'ex discarica del capoluogo, è ormai ridotta a discarica. Un luogo di sversamenti continui da parte dei furbetti del sacchetto selvaggio. Si sversa ormai di tutto: amianto, spazzatura, materiale di risulta, rifiuti organici spesso dati anche alle fiamme. Gli incivili approfittano degli scarsi controlli (la strada è per metà di competenza del Comune di Marano e per l'altra del Comune di Napoli) e dell'assenza di un sistema di videosorveglianza. Via Cupa del cane è stata, nei mesi scorsi, oggetto di un imponente intervento di pulizia, frutto della sinergia tra i due enti comunali, ma da qualche settimana gli incivili sono tornati a sversare in tutto il tratto stradale. I residenti e i comitati civici della zona da anni sollecitano i due comuni affinché si rafforzino i controlli.