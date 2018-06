Venerdì 22 Giugno 2018, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti ovunque, anche speciali e tossici, ammassati all’uscita della perimetrale tra Mugnano e Scampia, tratto stradale di competenza del Comune di Napoli come evidenziato a più riprese dal Comune di Mugnano, che ha più volte sollecitato Napoli ad intervenire, e dalla Città Metropolitana. La zona viene ripulita di tanto in tanto. Non esistono controlli e nemmeno telecamere. Tra i rifiuti, in bella mostra, compare da qualche giorno anche il nomitativo di chi sta eseguendo i lavori di ristrutturazione e sversa tutto in strada. "Ormai non hanno paura di nulla - dicono i cittadini della zona - e lo fanno alla luce del sole".