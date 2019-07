Sferisterio tra abbandono e degrado: «Ma presto lo rimetteremo in sicurezza»

Lunedì 8 Luglio 2019, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da rifugio per clochard a discarica il passo è breve. Basta individuare un rudere abbandonato e trasformarlo in punto di raccolta abusivo. Questo è quanto accaduto all’ex Sferisterio di Fuorigrotta, abbandonato oltre trent’anni fa. Tutta l’area interna è decadente e soggetta a crolli frequenti. Gli alberi e la vegetazione hanno inglobato le strutture sbriciolandole e rendendole instabili. Mentre i giardini ed i cancelli sulla strada principale, sono diventati punti di sversamento per i pirati dei rifiuti. I clochard però continuano ad entrarci, mettendo seriamene a rischio la propria incolumità.«Abbiamo provato ad interloquire con la proprietà - dichiara l’assessore al welfare della X Municpalità Costanza Boccardi - ma non c’è stato niente da fare. Nonostante la fatiscenza della struttura, si continua a pensare che sia sicura. I crolli invece testimoniano il contrario ed ora siamo decisi ad intervenire. Abbiamo avvistato tutti gli organi competenti, prefettura compresa, per risolvere la situazione al più presto. Entreremo all’interno dello Sferisterio con l’Arpac ed i Vigil del Fuoco, per individuare ed eliminare i materiali pericolosi. Poi procederemo ad una bonifica e ad una messa in sicurezza delle parti interne. Dopodiché decideremo - insieme alla proprietà ed alla soprintendenza - cosa fare di questo edificio. Non si può più andare avanti così. I cittadini di via Fuorigrotta sono costantemente in pericolo».