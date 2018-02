«Io, vittima dei preti pedofili a 15 anni: adesso voglio giustizia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Febbraio 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 09:42

Un po' di tempo fa Armando Vergara (il nome è di fantasia) - un uomo di 38 anni, che vive in provincia di Napoli - ha preso carta e penna per scrivere a Papa Francesco. La sua storia racconta le sofferenze di un adolescente abusato da un sacerdote quando frequentava il liceo nel seminario della diocesi. «La prima volta che è avvenuto avevo 15 anni».«Era uno dei sacerdoti che insegnavano. In quella struttura si fanno gli studi delle medie e del liceo classico. Dopo la scuola molti studenti tornavano a casa, io invece restavo ospite nel convitto perché la mia famiglia abitava lontano ed era disagevole ogni giorno fare avanti e indietro. Sicché svolgevo tutte le attività seminariali, ritornando a casa il sabato e la domenica».«All'inizio avevo questa piccola vocazione. Il seminario vescovile era una scuola ottima e i miei genitori ne furono contenti. Lì ho conosciuto questo sacerdote. Era un animatore, una guida per tutti, si occupava della classe. Era giovane, il parente di un noto prelato della zona».«Di per sé niente, se non il fatto che a questo sacerdote non è mai stato sanzionato nulla. Ha continuato a vivere e fare carriera indisturbato. Non ha avuto nessun richiamo. Come se non fosse mai accaduto quello che è invece accaduto. Mi si è avvicinato per amicizia. Era gentilissimo. Mi riempiva di attenzioni, mi dava dei piccoli regalini, faceva di tutto per non farmi sentire solo, visto che la mia famiglia era lontana. Alcune volte mi veniva a prendere al mio paese per non farmi prendere l'autobus. Insomma, è stato inizialmente un percorso di amicizia che mi pareva vero e sincero. I primi approcci avvennero durante un campo estivo che organizzammo in giugno. Vi fu un rapporto orale».