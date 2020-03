LEGGI ANCHE

Inizia un mese di chiusure a ripetizione per i locali già multati dai vigili per occupazione abusiva di suolo: scattano le sanzioni accessorie decise da palazzo San Giacomo e arrivano i giorni di chiusura forzata. In tutto, per adesso, sono coinvolte 18 attività in ogni quartiere di Napoli per un totale di 23 giorni di chiusura, sanzione che viene imposta solo quando il trasgressore è stato già sorpreso una volta con sedie e tavolini fuori posto. Insomma, la chiusura non è definitiva e quei locali continueranno ad esercitare la loro attività dopo aver scontato la pena imposta dal Comune.Secondo i documenti resi pubblici da Palazzo San Giacomo, sarà il 17 di marzo il giorno in cui le sanzioni raggiungeranno il picco di diffusione: a Napoli resteranno chiusi nove fra bar e ristoranti. Si tratta, in ognuno di questi casi, di locali che avevano già ricevuto una prima visita dei vigili con le relative salate multe e che si sono fatti trovare a trasgredire nuovamente. Se date uno sguardo al calendario vi renderete conto che il 17 di marzo è un martedì, giorno che abitualmente non produce gran giro d'affari: la data non è casuale perché il Comune cerca di non usare il pugno duro fin dal primo momento. Le sanzioni diventano più severe con il crescere delle violazioni da parte degli esercenti.Sono gli uffici Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive n.d.r.) del Comune a decidere quale sanzione attribuire: la norma è generata da una legge, la 77/95 che prevede una sospensione dell'attività «non superiore ai tre giorni» nei confronti di chi viene sorpreso più di una volta nel giro di un anno ad occupare abusivamente il suolo pubblico. Negli uffici di palazzo San Giacomo hanno stabilito una crescita esponenziale della severità della punizione. Chi viene sorpreso una prima volta se la cava pagando una multa. Alla seconda occupazione scoperta dai vigili scatta la chiusura per un solo giorno che, generalmente è proprio un martedì. Se nel giro di un anno un esercente viene trovato con sedie e tavolini abusivi per tre volte, allora si passa a una sanzione più severa, due giorni di chiusura che, generalmente, cadono di mercoledì e giovedì. Quando si raggiunge il massimo delle quattro multe per occupazione abusiva di suolo nel giro di 12 mesi, allora la sanzione raggiunge il massimo della severità: intero week end, dal venerdì alla domenica, con le serrande abbassate. In questa occasione la sanzione più severa è stata inflitta solo a due locali che, secondo le ordinanze diffuse da palazzo San Giacomo, hanno raggiunto le quattro multe.Alle decisioni degli uffici Suap è possibile opporsi ricorrendo al Tar ma, almeno negli ultimi anni, non sono abituali le opposizioni in questa fase. I locali che ritengono di aver diritto a stare su quel suolo pubblico che, invece, i vigili considerano occupato abusivamente, presentano ricorso fin dalla prima contravvenzione, così la vicenda prende immediatamente un percorso differente che non giunge alla fase delle sanzioni accessorie. Ovviamente l'intera documentazione circa il percorso burocratico che ha condotto alla chiusura forzata è a disposizione dei gestori presso la casa comunale. Insomma, niente di segreto né di nascosto dietro queste decisioni del Comune. Particolarmente attive sul fronte delle contestazioni di occupazione abusiva di suolo pubblico sono le unità operative di Chiaia e Vomero della polizia municipale rispettivamente affidate al comando del capitano Pagnano e del capitano Frattini. Si tratta di sezioni che hanno il compito di vigilare sui luoghi maggiormente frequentati dalla movida e più densamente popolati da locali. Nel lungo elenco delle contestazioni di occupazione, però, ci sono anche tante altre unità operative, in particolare quelle San Lorenzo e Avvocata che hanno giurisdizione su gran parte dei luoghi del centro storico.