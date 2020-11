Lockdown a Napoli, folla a pranzo sul lungomare: pochi scelgono il cimitero

Anche oggi - come nella intera giornata di ieri - folla sul lungomare di Napoli. Molte persone in giro in mascherina con evidente difficoltà di garantire il distanziamento. Rispetto a ieri la giornata è stata grigia e la folla si è vista soprattutto nella tarda mattinata.

Poca invece la gente che si è vista nei cimiteri per la ricorrenza di Ognissanti, probabilmente anche perché laddove sono stati aperti è stato previsto un orario d'ingresso prolungato e spalmato su più giorni.

