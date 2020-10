Lockdown a Napoli, dilettanti in piazza: «Trattati come gli ultimi»

«Nel mondo dei dilettanti si contano almeno 500 mila lavoratori, ovvero persone che tra compensi e rimborsi tirano a campare, spesso con famiglia sulle spalle, senza nessuna tutela. Istruttori, atleti, dirigenti, magazzinieri, fisioterapisti, ma anche addetti stampa, videomakers, gestori degli impianti sportivi, manutentori, parcheggiatori eccetera, che già hanno subito il primo lockdown dell'anno e oggi si ritrovano improvvisamente senza lavoro». È la chiamata alla partecipazione che, di chat in chat, di WhatsApp in WhatsApp, porterà questa sera alle 21 in piazza del Plebiscito a Napoli, il mondo del calcio dei dilettanti che dilettanti non sono. Cinquemila tesserati che vivono di calcio attraverso rimborsi spese, piccoli compensi, contratti che in qualche caso sono regolari, in qualche altro solo sulla parola.

La chiamata è di Roberto Guadagnuolo, ds dello Sporting Barra, trent'anni dedicati al calcio regionale, attaccante di Angri, Casertana, Battipagliese, squadre che hanno fatto la storia del pallone regionale. «Nella nostra federazione di appartenenza - dice Guadagnuolo - i dilettanti rappresentano il 97 per cento del totale dei tesserati, ma l'interesse è saldamente concentrato sul piccolo 3 per cento che però rappresenta l'industria calcio che produce miliardi di euro. I professionisti non si possono fermare perché l'interesse economico prevale anche sulla tutela della salute, mentre le attività organizzate dai comitati territoriali si fermano». Per i calciatori che scendono in piazza si ferma la base di questo sport, il serbatoio. Si ferma la passione ma anche il lavoro di tante persone. «Si mettono in difficoltà migliaia di società e associazioni sportive che hanno, comunque, già preso impegni e corrisposto acconti. Siamo stanchi di essere trattati come gli ultimi del sistema calcio, un'industria che produce ricchezza per pochi (3 per cento) e calpesta tutti gli altri».

Ma non solo il governo, chi scende in piazza oggi ce l'ha anche con gli organismi della Federcalcio. «Nel calcio dilettantistico esiste un contratto minimo sindacale di 750 euro che non viene applicato. Noi chiediamo che ci sia controllo e che tutto sia tutelato da contratto. Permetterebbe di portare a galla tutto il sommerso e darebbe tutele contrattuali a tutti».

«Vogliamo tornare prima possibile sui campi di calcio in totale sicurezza e servono interventi concreti e urgenti». Guadagnuolo li snocciola uno dopo l'altro: Contributo straordinario da parte dei professionisti in soccorso dei dilettanti (0,5 per cento del fatturato) per sopportare i costi causati dal Covid; da predisporre un protocollo per tutti i dilettanti simile a quello previsto per i professionisti; e destinare i 50 milioni annunciati dal ministro Vincenzo Spadafora alla copertura dei costi per le prescrizioni del protocollo e la prevenzione al Covid. E ancora: siglare un accordo con centri autorizzati ad effettuare tamponi per ridurre sostanzialmente il costo degli stessi; destinare gli 800 euro annunciati dal ministro per ciascun collaboratore sportivo alla copertura dei costi per i controlli periodici (tamponi) preventivi al Covid; incrementare il fondo previsto per il tax credit sulle sponsorizzazioni, prevedere la stessa misura per l'anno 2021; istituire il credito d'imposta al 50 per cento per l'anno in corso e per l'anno successivo dei costi sostenuti per l'iscrizione e le rette mensili dei ragazzi alle scuole calcio; far proseguire da subito i campionati avviati e programmare nel breve periodo l'avvio di tutti gli altri campionati; regolamentare i contratti per i collaboratori sportivi ed atleti anche in Eccellenza e Promozione; ragionare su una nuova organizzazione dei campionati. Esempio stabilire che la serie D sia semiprofessionista, eliminare l'Eccellenza e distribuire le squadre aventi il titolo tra la serie D e la Promozione, in base ai meriti, a requisiti, a storia eccetera.

Il mondo del calcio minore chiede attenzione. «Noi siamo una categoria come tutte le altre. Scenderemo in piazza ma rigorosamente con mascherina, distanziamento e tutte le precauzioni del caso».

