Assembramenti a Frattamaggiore, c'è troppa folla sul Corso: addio ztl e «divieto di sosta» ai passanti

Il 2 ottobre 40 positivi al Covid, un mese dopo 317: una crescita esponenziale che sembra inarrestabile. Partendo da questi numeri, sempre più preoccupanti, il sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete ha optato per la linea dura. Così, dopo aver deciso nei giorni scorsi la chiusura temporanea (fino al 14 novembre) di un frequentatissimo centro anziani e di tutti gli altri circoli presenti sul territorio comunale, l'altra sera ha disposto, con un'altra ordinanza sindacale, la sospensione della zona a traffico limitato nel centralissimo corso Durante fino alla fine di questo mese. Era attiva il sabato e la domenica, attirando migliaia di persone, non solo residenti, per lo shopping o l'aperitivo. Una fiumana non più sostenibile. Ancora, fino al 30 novembre Del Prete ha fatto «divieto di stazionamento, in luoghi pubblici, qualora lo stesso comporti assembramento di più di due persone, salvo comprovate e giustificate esigenze» e sulla scia di questa premessa e sempre fino alla stessa data, ha stabilito che i minorenni, dalle 17, potranno recarsi in strade, piazze, parchi e luoghi pubblici vari solo se accompagnati da familiari adulti. Sull'esempio delle decisioni già assunte dai sindaci di Melito, Striano e Avella, che hanno suscitato polemiche e dubbi. Commenta una mamma: «Ai ragazzi già penalizzati con una mortificante didattica a distanza dobbiamo dire che non possono nemmeno uscire se non accompagnati da un adulto». Il sindaco replica: «Non costringo i ragazzi a restare a casa, ma chiedo loro di uscire solo per giustificati motivi, fosse anche una passeggiata, e di avere atteggiamenti responsabili».

Del Prete ha spiegato in una nota stampa che «in attesa che il governo si impegni con provvedimenti di maggiore rigore ma anche con un piano di sostegno socio-economico che garantisca serenità alle categorie produttive ed alle famiglie, dobbiamo pensare a proteggere noi stessi e i nostri concittadini. Continuare così non farebbe altro che portarci al progressivo inesorabile collasso del sistema sanitario locale e nazionale oltre che di quello economico». L'obiettivo delle misure adottate - conclude - è quello di limitare la propagazione del virus». La Ztl secondo il sindaco rappresenta un'occasione di aggregazione che sfugge ai controlli ma la scelta di cancellarla, anche solo per 4 settimane, non ha registrato il consenso di tutti. «Tutto questo insistere con gli assembramenti, la Ztl, oppure i quattro gatti che fanno la passeggiata al corso, all'aperto dove è stato scientificamente documentato che il droplet sparisce subito - commenta Gennaro Cimmino, presidente del comitato pendolari di Frattamaggiore - sarà anche giusto, ma i problemi sono altrove: sono i trasporti pubblici iper affollati o le resse davanti agli uffici pubblici». Mentre da più parti si sottolinea come l'efficacia delle ordinanze sia legata ai controlli che necessitano per farla rispettare, dunque alla presenza di più forze dell'ordine. In margine all'ordinanza, il sindaco ha voluto formulare gli auguri a un «simpaticissimo giovanotto di 100 anni», Angelo Russo, che ieri ha raggiunto l'eccezionale traguardo: «Persone come Angelo sono un patrimonio culturale prezioso che dobbiamo tutelare e custodire gelosamente. Per questo ho deciso di non andare a trovarlo ma di fargli gli auguri sui social», ha concluso Del Prete.



© RIPRODUZIONE RISERVATA