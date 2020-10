Lockdown, a Napoli manifestazione anche per le strade di Bagnoli: «Tutelare i lavoratori»

«Questa crisi è vostra e non la pagheremo noi». Hanno le idee chiare i manifestanti dell'area flegrea che anche questa sera hanno deciso di scendere in piazza a Bagnoli. Una iniziativa nata con l’intento di coinvolgere tutti i cittadini, oltre che negozianti ed imprenditori del posto, a manifestare contro le misure sempre più stringenti di queste ultime settimane.

«Tanti ragazzi negli ultimi anni - dicono in piazza - hanno trovato lavoro esclusivamente nel settore dei bar e della ristorazione. Le ultime misure anti-covid, hanno reso vani gli sforzi di questi giovani che ora guarderanno nuovamente con difficoltà al proprio futuro. In molti sono in nero e quindi non avendo avuto sostegni tra marzo e aprile sono senza speranze anche adesso. Ecco perché chiediamo sostegno per le fasce più deboli ora che la crisi ci sta nuovamente fermando. Vogliamo garanzie per chi non può permettersi di rimanere a casa».



Un confronto quindi, per capire come sarebbe più giusto affrontare questo nuovo “stop”. Ma non solo. La manifestazione di questa sera è stata anche utile ad organizzare la prossima protesta prevista per questo sabato alla Rotonda Diaz. «Saremo in tanti – concludono – perchè non si può lasciare nessuno indietro. Ci sono centinaia di attività che hanno già fatto troppi sacrifici ed a cui non si può chiedere una ulteriore chiusura totale. Sarebbe una catastrofe per la nostra economia e per una città già in crisi da decenni».

