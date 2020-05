Lockdown con maxi rissa nel Napoletano: due feriti in ospedale e otto persone in caserma

Un cittadino in ospedale e otto in caserma. È il bilancio di una maxirissa avvenuta a Ottaviano, nella frazione di San Gennarello. La lite ha coinvolto due famiglie, per ragioni ancora da accertare: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che, nonostante l'imponente dispiegamento di forze, hanno impiegato un bel po' di tempo per riportare la calma. Uno dei carabinieri si è anche ferito ad un dito. Tra i partecipanti alla rissa, invece, uno è stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli: ha ferite al volto e ad un occhio ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'episodio, avvenuto in pieno lockdown ha scatenato la curiosità della gente, che ha riportato post, foto e commenti sui social. © RIPRODUZIONE RISERVATA