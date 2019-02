CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2019 23:04

«All’inizio ho provato paura mista a rabbia. Adesso sento un vuoto dentro, una profonda delusione, come se avessi subito violenza in casa mia». Marco Pellone, 34 anni, è il titolare dell’omonima pizzeria di via Mario Gigante, alla Loggetta, che martedì sera ha subito l’ennesima rapina, mentre nel locale c’erano ancora i clienti. «In cinque anni abbiamo dovuto fare i conti con sette raid - spiega - Ora non ci sentiamo più sicuri». Un appello, in particolare, Marco lo lancia al sindaco Luigi de Magistris: «Lo aspettiamo, perché ci aiuti a far rinascere questo quartiere».«Erano le 21.50. Eravamo in un momento di pausa, dato che si era fermato il boom delle consegne da asporto. In sala c’erano ancora due tavoli con due coppie di clienti».«Io e mio fratello eravamo in cucina, mio cognato in sala e mio padre all’ingresso, quando ho sentito delle grida e ho capito che si trattava di una colluttazione».«Mi sono precipitato fuori e ho visto un uomo che impugnava un’arma contro mio padre, che aveva tentato di bloccarlo. Allora ho avuto uno scatto e ho cercato di aggredire il malvivente, ma lui mi ha insultato intimandomi di rimanere fermo e dargli l’incasso. Tutto ciò puntandomi la pistola in faccia. In quel momento ho capito che non valeva la pena reagire, mettendo a rischio la mia vita».«A mia moglie e ai nostri tre figli. Solo per un caso fortuito non c’erano. Ogni sera lei viene in pizzeria per dare una mano e porta con sé i bambini. Martedì il freddo li ha spinti a restare a casa».«Il rapinatore ha preso i soldi dalla cassa, oltre 500 euro, poi è fuggito via in sella a un grosso scooter».