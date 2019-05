Loreto Mare, al pronto soccorso stessi accessi dell'Ospedale del Mare

Venerdì 3 Maggio 2019, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 09:27

L'ospedale Loreto Mare più vivo che mai: nonostante la riduzione di personale medico e infermieristico e nonostante il dimezzamento dei reparti continua ad essere la struttura sanitaria della città maggiormente utilizzata dai napoletani, e non solo.I numeri, infatti, di aprile, dal primo al 29 segnalano per il nuovo Ospedale del Mare 14519 accessi al pronto soccorso, pari a 112 al giorno, mentre nello stesso periodo al Loreto Mare gli accessi sono stati 12867 con una media di 109 al giorno, una differenza di appena tre unità al giorno.«Se pensiamo che il Pronto Soccorso è dimezzato del tutto con personale ridottissimo, sono numeri eccezionali. Non capiamo come si possa programmare la chiusura di un punti di prima emergenza con queste performance - sostengono i componenti del gruppo 'Noi contro la malasanità' - Si dovrebbe, invece, pensare a potenziare un Pronto soccorso e un ospedale come il Loreto Mare che continua ad essere l'ospedale dei napoletani perché ha il vantaggio di essere è ubicato in una zona strategica e facilmente raggiungibile. Il commissario Verdoliva debba ripensare a un utilizzo migliore della struttura».