Venerdì 30 Marzo 2018, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 18:48

«Gli ospedali nel centro storico napoletano, sono in ginocchio e la salute dei cittadini è a rischio». Il grido d’allarme, ma anche d’aiuto, è quello dei comitati cittadini che ieri si sono riuniti in assemblea per denunciare la situazione del ‘Loreto Mare’ e della rete dell’assistenza sanitaria del centro cittadino. Il nosocomio in via Vespucci, che conta, nel pronto soccorso, 60mila accessi all’anno, ha perso tre reparti nel giro degli ultimi mesi e tra pochi giorni l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica e l’Emodinamica saranno trasferiti all’Ospedale del Mare.Si tratta di cambiamenti previsti dal piano ospedaliero programmato dalla Regione Campania ma chi protesta, punta il dito sulle modalità attuative del cronoprogramma che «sta spostando tutti i servizi all’Ospedale del Mare- come hanno detto i comitati- senza bilanciare le carenze che si stanno creando negli ospedali cittadini». Alla riunione, ha preso parte Francesco Chirico, presidente della 2° municipalità, che ha ospitato nei locali del parlamentino, su corso Garibaldi, l’assemblea voluta dal “Comitato via Vespucci” guidato da Nicola Di Frenna e da Federconsumatori Campania col presidente Rosario Stornaiuolo e Carlo Spirito con la partecipazione di Antonio Eliseo del Comitato Sanità Campana, dei sindacati Smi, Cimo, Uil, con Gennaro Bassano ed Ermanno Scognamiglio, dell’Anglad mamme coraggio, e di alcuni medici e infermieri, rappresentati da Carlo Landolfi.«Sguarnire il Loreto dell’emodinamica significa privare dell’assistenza cardiologica il centro città- tuona Chirico- perché in caso di infarto, al momento, ci sarebbe solo il Cardarelli». La questione è articolata, ma le priorità stabilite in assemblea sono: il coinvolgimento di tutte le municipalità e del Sindaco nella battaglia per il diritto alla salute in città, chiarezza sulla destinazione e distribuzione del personale sanitario e bilancio nei trasferimenti dei servizi, cioè dal momento che si priva un ospedale di una specialistica bisogna fare in modo che quel tipo di assistenza venga garantita sul territorio. Questi i punti, stilati nel documento firmato da Chirico e indirizzato all’Asl Napoli 1 e alla Regione Campania. Per quanto riguarda il Loreto, che è destinato ad accogliere un polo materno- infantile, l’ipotesi più condivisa in assemblea è stata la proposta dei sanitari del pronto soccorso in via Vespucci.«Non possiamo chiedere il mantenimento dei reparti ma quello dei servizi, cioè di avere a disposizione specialisti almeno nei turni 8-20 – hanno detto- così da fornire assistenza neurologica o cardiologica per poi smistare i pazienti». Basti pensare che oggi, possono trascorrere anche due giorni per la lettura di un esame diagnostico al Loreto, perché la consulenza è esterna tramite una rete telematica in sinergia col San Giovanni Bosco.