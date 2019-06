Domenica 23 Giugno 2019, 16:34

Ennesima aggresione al Pronto soccorso del Loreto Mare: stamattina, alle 12,15, due infermieri addetti al triage sono stati prima insultati e poi aggrediti fisicamente dal figlio di una paziente non acuta che lamentava diarrea da 20 giorni.L'uomo prima ha preso a parolacce i due infermieri e poi li ha presi a calci e pugni. Solo il pronto intervento della polizia ha consentito di fermare l'aggressore che è stato poi identificato e denunciato per aggressione, minacce, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.I due infermieri, medicati in pronto soccorso, se la sono cavata con 5 e 10 giorni di prognosiIl problema è destinato a esplodere visto che aumentano gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare mentre diminuisce il personale sanitario dopo l'apertura dell'Ospedale del Mare. Questa condizione comporta tempi di attesa piu lunghi provocando tali episodi.I dipendenti chiedono un pronto intervento del direttore generale affinché con il ripristino del drappello di polizia h 24 per 365 giorni ed il potenziamento del personale sanitario si possano ottimizzare gli accessi al pronto soccorso.