«Loreto mare, ordine del giorno: Va riattivato subito l'ospedale»

«Su mia iniziativa, condivisa da tutte le forze politiche, il consiglio regionale della Canpania ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per sollecitare la riattivazione, annunciata il 3 giugno scorso, del Loreto Mare, ad oggi non avvenuta, e per porre in essere con urgenza tutte le iniziative utili per risolvere le ormai croniche disfunzioni che attanagliano i pronto soccorso di tutta la rete ospedaliera ricadere nel territorio di tale Asl». È quanto afferma la consigliera regionale del Pd, Bruna Fiola, presidente della commissione regionale Politiche sociali, che aggiunge: «L'atto approvato dal Consiglio regionale è molto importante ed è fondamentale che abbia attuazione anche al fine di ridurre la pressione sul pronto soccorso del Cardarelli, cui va il nostro plauso e ringraziamento, che oggi fa da parafulmine a tutte le problematiche complessive della rete dell'emergenza, e per garantire la piena risposta sanitaria ai cittadini campani con la piena funzionalità dell'intero sistema della rete dell'emergenza-urgenza».

