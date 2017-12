Lotta ai botti fuorilegge, abbattuti i nascondigli per i fuochi pirotecnici a Napoli

Giovedì 28 Dicembre 2017, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 19:53

È il primo passo nella lotta ai botti illegali che in questi giorni stanno facendo fare cassa al commercio nero di Capodanno. L’azione di prevenzione e repressione messa in campo dall’Unità Operativa San Giovanni-Barra-Ponticelli, appunto, comincia dalla distruzione di baracche e costruzioni abusive per nascondere i fuochi.Dopo i sopralluoghi per il monitoraggio del territorio e l’individuazione delle strutture abusive, la prima operazione di abbattimento e bonifica è avvenuta su via Pazzigno, a San Giovanni a Teduccio, questa mattina. I poliziotti municipali comandati da Enrico Fiorillo, hanno abbattuto tre baracche destinate alla vendita dei fuochi ed una, invece, adibita alla vendita di carciofi e merce alla brace e un’altra ancora che, sembrerebbe, destinata a custodire cani randagi, probabilmente per utilizzarli come guardia ai nascondigli dei fuochi pirotecnici contraffatti.L’area è stata completamente pulita e bonificata come è accaduto anche in via Pini di Solimene dove la polizia municipale, unitamente all’Asia, ha ripulito una discarica a cielo aperto. Le azioni contro il commercio illegale di materiale pirotecnico continueranno sul territorio, sia con l’abbattimento delle baracche che con blitz destinati al sequestro dei botti sempre più pericolosi e irrispettosi delle normative sulla sicurezza.