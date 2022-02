Lotta all'abusivismo commerciale a Napoli, sequestrati centinaia di articoli falsi

La polizia municipale, nell’ambito degli interventi di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale e della contraffazione, ha effettuato controlli in via Toledo, piazza Montesanto, via Nazario Sauro e piazza Municipio lato porto. Il personale dell’ Unità Operativa territoriale in sinergia con l’unità specialistiche di polizia giudiziaria e di tutela ambientale.

APPROFONDIMENTI IL BY NIGHT Movida a Napoli, controlli a Chiaia e nel centro storico: 14 multe... LA SANZIONE Salerno, sequestrata officina abusiva: multa da 9mila euro al gestore I CONTROLLI Napoli: blitz della Finanza nei negozi cinesi, ​sequestrati 3...

Al termine delle operazioni sono state effettuate otto notizie di reato per contraffazione a carico di ignoti e sequestrato un ingente quantitativo di borse, pari 110, 105 portafogli, 700 cover per cellulari, 161 cinture, 72 foulard, 10 paia di guanti e 70 berretti. Si è inoltre proceduto al sequestro amministrativo di 1000 paia di occhiali e 500 cover per cellulari privi di marchio.