Lotta alla droga, 31enne arrestato a Casandrino con 45 dosi di cocaina nel borsello

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne incensurato di Casandrino. I militari hanno notato l’uomo mentre era alla guida di un’auto e hanno deciso di fermarlo per procedere a un controllo di routine. Il 31enne è stato invitato a scendere dalla sua auto e in quegli istanti – sperando di passare inosservato - ha fatto cadere un borsello a terra per poi spingerlo con il piede sotto il mezzo. Il gesto non è passato inosservato ai carabinieri che hanno subito recuperato la borsetta e chiesto spiegazioni all’uomo visibilmente agitato. All’interno erano riposti ben 45 dosi termosaldate di cocaina, due bilancini di precisione e cinque piccoli contenitori di plastica utilizzati per nascondere la droga.

La perquisizione è stata estesa a caso dell’uomo e lì i carabinieri hanno trovato nel cassetto del comodino della sua camera da letto la somma contante di 7.580 euro costituita da banconote di piccolo taglio e sequestrata perché provento dell’attività illecita.

