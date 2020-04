Armi e droga nel box auto nel Napoletano, in arresto un 54enne e la nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questo periodo di controlli anti-contagio non sono passati inosservati ai carabinieri della compagnia dii movimenti di due persone, zio e nipote. I militari hanno arrestato per detenzione illegale di arma e munizionamento e per detenzione di droga a fini di spaccio G.S., 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine e una ragazza 26enne incensurata. I due frequentavano spesso i loro box-auto e questo ha insospettito i carabinieri che hanno perquisito i due locali trovando una. Sequestrata anchemateriale per il confezionamento e un bilancino di precisione. I militari hanno esteso la perquisizione anche a gragnano in un altro box di proprietà del 54enne e hanno trovato altri 160 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 4 bilancini di precisone. Zio e nipote sono stati collocati agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue.