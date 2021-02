Lotta alla droga, tre pusher arrestati dai falchi nel cuore di Napoli

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i falchi della Squadra Mobile hanno notato in vico Salata all’Olivella, nei pressi della porta d’ingresso di un’abitazione, una persona che ha ha consegnato una banconota a una donna e, contestualmente, ha ricevuto un qualcosa da un uomo a bordo di uno scooter.

I poliziotti si sono avvicinati ed hanno bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di una stecca di hashish, mentre il motociclista è stato trovato in possesso di un cellulare e di 20 euro; inoltre, hanno controllato l’appartamento della donna in cui hanno rinvenuto 14 stecche di hashish del peso di circa 11 grammi, un bilancino di precisione e 100 euro.

Armando Criscuolo e Anna Carniero, napoletani di 43 e 41 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato amministrativamente.

Nella stessa serata, inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Camillo Porzio presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, in un ripostiglio, un borsone con 6 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 1,8 kg, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga mentre, nella camera da letto, un barattolo contenente 330 grammi circa della stessa sostanza.

Sandra Milena Munoz Lafaurie, 46enne colombiana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

