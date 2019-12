I carabinieri della tenenza di Caivano hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio Angelo Felli, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine.



Era a bordo della sua autovettura, nei pressi dell’isolato C6 del Parco Verde. I militari l’hanno sorpreso mentre cedeva droga ad un “cliente” poi fuggito. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish suddivisa in 5 dosi e di denaro contante ritenuto provento di spaccio.

