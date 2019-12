Droga nascosta dietro lo sportellino della benzina e sotto i tappetini: arrestato 36enne a Casalnuovo

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio L.D.F, un 36enne già noto alle forze dell'ordine. L’uomo era molto agitato e si avvicinava continuamente a un’autovettura parcheggiata.



Perquisito il veicolo, i militari hanno rinvenuto 51 dosi di cocaina per complessivi 17,54 grammi. La droga era nascosta dietro lo sportellino della benzina e sotto i tappetini. Nelle tasche del 36enne 110 euro in contante ritenuto provento illecito.