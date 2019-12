Dieci panetti di hashish in casa, arrestato pusher africano a Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in un appartamento in via Salita Ritiro Purità a Foria per una segnalazione di spaccio di sostanze stupefacenti.



Entrati nell'abitazione, i poliziotti hanno trovato un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, in possesso di 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg.



Inoltre sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, una banconota da 50 euro, un fornellino, diversi rotoli di cellophane utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente e tre documenti di identità falsi.



Ould Baiba Abidi Moussa, mauritano di 35 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA