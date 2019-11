Scoperto a cedere droga, lancia una transenna contro i carabinieri: in cella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoperto mentre spaccia hashish per provare a scappare lancia una transenna contro un carabiniere ma viene inseguito e catturato. È accaduto a Torre del Greco dove i militari dell'Arma della locale compagnia, con l'ausilio di personale della polizia municipale, hanno arrestato un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. I militari l'hanno sorpreso mentre cedeva a un «cliente» una stecchetta di hashish di 2 grammi in cambio di denaro.Vistosi scoperto, l'uomo ha prima lanciato una transenna di ferro contro i militari e poi è fuggito. L'inseguimento, nonostante il tentativo di un conoscente dell'uomo di ritardare le forze dell'ordine, si è concluso dopo pochi metri. Il 27enne è stato arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale. Per il complice, un 28enne anch'egli già noto alle forze dell'ordine, è scattata una denuncia per favoreggiamento e resistenza.Segnalato alla prefettura, invece, l'acquirente.