Nel cancello una fessura passa-dosi: preso spacciatore di cocaina nel Napoletano

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione di stupef­acenti a fini di spa­ccio Antonio Argient­o, 46 anni. I militari si sono appostati nel vano scale di una palazzina del cosiddetto Br­onx di via Atellana e dopo una lunga os­servazione hanno notato Argiento che cedeva stupefacente attraverso una fessura ricavata in un cancello di ferro.

Prima di essere arrestato, l’uomo si è concesso una breve pausa e quando è tornato al suo posto ha trovato i carabinieri. Nelle sue tasche 53 dosi di cocaina per complessi­vi 47,7 grammi, 1 do­se di cocaina e 290 euro in contante, pr­ovento verosimilmente illecito. In attesa di giudiz­io, il 46enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

