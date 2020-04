Stecchette di hashish negli slip: 30enne denunciata dai carabinieri nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio una 30enne di Succivo. Controllata a bordo della sua autovettura insieme al compagno, la donna nascondeva negli slip 17,5 grammi di hashish suddivisi in 3 stecchette. La 30enne e il compagno sono stati sanzionati amministrativamente anche per la violazione alle norme anti-contagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA