Deposito di hashish nel sottoscala, sequestro da un milione di euro nel Napoletano

Tra Pollena Trocchia, Cercola, Volla i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata e della Tenenza di Cercola hanno effettuato un'attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti. I militari si sono appostati nei pressi di un immobile a Pollena Trocchia dove si segnalava andirivieni di personaggi, anche pregiudicati, a tutte le ore del giorno e della notte. Perquisito lo stabile sono stati trovati, nascosti in un sottoscala, 2423 panetti di varia pesatura, per un complessivo di 255 kili di hashish, corrispondente ad un valore, sul mercato, pari a circa un milione di euro.



In arresto una 60enne di Pollena Trocchia, proprietaria dell’abitazione, e un 30enne di Ponticelli trovato in possesso di chiavi compatibili con la serratura che consentiva l’apertura della porta in ferro del sottoscala dove era nascosto l'hashish. Inflitto così un grave colpo al traffico di droga nell’area vesuviana più vicina alle piazze di spaccio di Napoli Ponticelli e Barra.



