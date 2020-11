Napoli: cocaina e crack, spacciatore arrestato in zona Mercato

A Napoli, nel quartiere Mercato, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella – nell’ambito di un servizio antidroga – hanno setacciato le strade della zona ed effettuato diverse perquisizioni personali e domiciliari. Tra queste è finita nella lente di ingrandimento dei militari dell’arma anche l’abitazione di Aniello Balzano, 44enne. I carabinieri sono entrati all’interno del condomino dove risiede il 44enne, nel vano scale c’era proprio lui che si è visto i carabinieri di fronte. Tra le mani una busta in plastica che ha tentato maldestramente di far scomparire. Troppo tardi perché i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella busta – rinvenute e sequestrate - 106 dosi pari a 17 grammi e mezzo di cocaina e 167 dosi pari a 19 grammi di crack. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

