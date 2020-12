Bloccato nel Napoletano con le dosi di cocaina ​e 2mila euro di incasso

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 41enne. La pattuglia lo ha sorpreso in via Masullo mentre cedeva un involucro ad una persona. Bloccato prima che potesse dileguarsi, l’uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 2mila euro circa in contanti ritenuto provento illecito. Anche il cliente che aveva appena acquistato una dose è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacente. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

